"25 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Ранее штормовое объявляли на вечер среды и четверг.

Спасатели не исключают подтоплений и аварий на объектах энергетики и ЖКХ. МЧС просит жителей полуострова и туристов не гулять у моря в шторм, отложить походы в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих строений и не парковать автомобили под деревьями.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, травмированы 55 человек. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба. Купание в море в акватории Ялты пока запрещено.