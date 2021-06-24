Ростуризм в среду рекомендовал туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию тех туристов, чьи туры были приобретены до 31 марта 2020 и затем перенесены из-за пандемии. В письме туркомпаниям ведомство напомнило, что они должны исполнить обязательства перед такими гражданами до 31 декабря 2021 года. По его данным, объем обязательств туроператоров по турам, перенесенным в 2020 году, сократился с 40 до 7 млрд рублей, из них 5 млрд – это путевки в Турцию.

"Туроператоры действительно стараются прежде всего отправить туристов с перенесенными турами, но ситуации могут быть разные. Открыли направление неожиданно, кому-то нужно время на согласование отпусков, у кого-то поменялись планы, некоторые боятся повторного закрытия страны и предпочитают подождать. Так что в каждом случае вопрос решается индивидуально", — рассказала Тюрина.

По ее словам, туристы с перенесенными турами составляют около половины пассажиров на рейсах, но чаще всего это те, кто должен был улететь в апреле-июне 2021 года, так как по турам за 2020 год туроператоры обязательства в основном выполнили.

"По расчетам туроператоров, при таком количестве рейсов они достаточно быстро отправят и тех, кто не смог улететь в этом году. Вторая половина пассажиров – это новые клиенты. Спрос на Турцию сейчас ажиотажный, в том числе из-за того, что она была закрыта больше двух месяцев. Первые рейсы загружены вплоть до 27-29 июня", — добавила представитель РСТ.

По данным Ростуризма, объем обязательств туроператоров перед теми, кто не улетел в Турцию из-за ограничений на полеты, действовавших с 15 апреля по 21 июня, составляет 40 млрд рублей. Таких туристов, по оценке ведомства, около миллиона.

Тюрина отметила, что многие туристы, которые после 15 апреля успели поменять туры в Турцию на российские курорты, интересуются возможностью их обратного обмена.

"Порядка 50% туристов спрашивают о возможности вернуть Турцию. Но в итоге переоформляет путевки очень небольшая часть. Так как у большинства либо невозвратный тариф на авиабилет, либо отели выставляют штрафы, если речь шла об отказе от брони на ближайшие даты", — рассказала эксперт.

Авиасообщение между РФ с Турцией, ограниченное 15 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, было возобновлено в полном объеме 22 июня. Рейсы, в том числе чартерные, можно выполнять из 32 городов.