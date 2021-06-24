"Пациенты, прикрепленные к московским поликлиникам, могут получить распечатанный QR-код, обратившись в регистратуру или распечатав его самостоятельно в инфомате поликлиники", — сказали в оперштабе.

Гости столицы, которые не прикреплены к московским поликлиникам и не имеют возможности воспользоваться онлайн-сервисами, смогут получить QR-коды в многофункциональных центрах города.

В оперштабе добавили, что в иных случаях QR-код можно будет получить на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru — она начнет работать 25 июня.

"При этом QR-коды, полученные на портале госуслуг в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" до 25 июня и после также являются действительными", — отмечается в сообщении.

Кроме того, QR-коды можно получить в электронной медицинской карте столичного жителя в разделе "Цифровой сертификат" и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

В оперштабе напоминают, что получить QR-код могут три категории людей: прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины, зарегистрированной в России; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев; имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы в течение трех последних дней.

"Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет", — добавили в оперштабе.

Там заявили, что справка о наличии антител к коронавирусу не будет основанием для доступа в "бесковидные" зоны.

Также оперштаб сообщил, что получить QR-код в Москве можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин.

"В случае, если гражданин вакцинирован в другом государстве другой вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода", — отмечают в оперштабе.

Для просмотра QR-кода о вакцинации, прошедшем заболевании либо отрицательном результате ПЦР-теста достаточно простой учетной записи на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Также можно войти в сервис с помощью учетной записи портала gosuslugi.ru.

Если турист, у которого пересадка в аэропорту Москвы, планирует посещение заведений общепита и мероприятий в столице, то ему также необходим QR-код, сообщает оперштаб.

Ранее столичные власти из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве приняли решение о создании в городе "бесковидных" зон, доступ в которые смогут получить только вакцинированные, переболевшие или люди с отрицательным результатом ПЦР. Так, указанные лица смогут пользоваться кафе и ресторанами, а также участвовать в массовых мероприятиях.