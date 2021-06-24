"Тело уже опознано. Это третий утонувший турист, поиски которого шли с 8 мая", — сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Тело обнаружено в Белореченском районе Кубани.

Ранее сообщалось, что днем 8 мая в районе Хаджохской теснины в поселке Каменномостский (Адыгея) двое жителей Астраханской области во время отдыха на берегу реки решили сделать фото. Для этого один из туристов зашел в воду, второй хотел сфотографировать приятеля на камеру мобильного телефона. Обоих унесло течением. Пытавшийся им помочь прохожий, житель Калмыкии, не удержался и тоже упал в воду. Всех троих унесло вниз по течению реки.

Тела двух туристов нашли в течение недели в 60 километрах от места происшествия.