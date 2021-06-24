"С 10 июля туристы смогут отправиться на Крит, Родос и Корфу на рейсах национального авиаперевозчика Греции – авиакомпании Aegean Airlines. Вылеты на Крит по маршруту Москва — Ираклион запланированы по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, Москва — Родос – по вторникам, средам, пятницам и субботам, Москва — Корфу – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в TEZ TOUR, с 23 июня предлагаются туры на Родос на прямых рейсах авиакомпании "Уральские авиалинии", они выполняются по средам. С 26 июня по 7 июля по средам и субботам доступны рейсы в Ираклион из Москвы с непродолжительной стыковкой в Афинах.

Кроме этого, приобрести туры на Крит можно с вылетом из Екатеринбурга: в Ираклион с 24 июня по вторникам отправляются рейсы "Уральских авиалиний".

Стоимость туров с заездами в июле длительностью от 7 ночей и проживанием в отеле 3* на завтраках начинается от 91,3 тыс. рублей на двоих. Отправиться в Грецию в ближайшие даты на аналогичных условиях можно по цене от 89,5 тыс. рублей на двоих.

Российский оперштаб по борьбе с завозом коронавируса 18 июня увеличил число разрешенных регулярных рейсов в Грецию, чартерная перевозка пока под запретом.

Путешественникам потребуется при посадке в самолет предъявить отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до вылета) или сертификат о прививке (в том числе "Спутником V") или справку о наличии антител к коронавирусу на английском языке. Справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет. Альтернативой ПЦР-тесту может стать экспресс-тест, его тоже принимают. Сертификат о полной вакцинации (с момента второй прививки должно пройти не менее 14 дней) можно предъявить в распечатанном виде с сайта госуслуг, но обязательно наличие QR-кода.

Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят на самолет. В связи с большой нагрузкой на систему, справка приходит в 0:00 за день до поездки.

Для посещения страны туристы могут оформить как национальную, так и шенгенскую визу, но пересекать границу Греции с другими шенгенскими странами по этой визе запрещено.