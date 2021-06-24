"Профильным ведомствам поручено проанализировать состояние курортно-санаторного комплекса Кавказских Минеральных Вод и представить предложения по привлечению внебюджетных инвестиций в его развитие. Это необходимо сделать до 30 сентября", — говорится в поручениях по итогам совещания о развитии Северо-Кавказского федерального округа, опубликованных на сайте правительства РФ в четверг.

Мишустин также дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову представить свои предложения по оптимальному варианту реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы (Дагестан) до 1 августа.

Вместе с тем Минтрансу, Минэкономразвития, Минприроды и Минфину до 15 сентября дано поручение о проработке возможных маршрутов дороги, которая позволит соединить туристические кластеры Северного Кавказа и Причерноморья. К этому сроку ведомствам будет необходимо определить ее предварительную стоимость и источники финансирования.