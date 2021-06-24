Согласно указу, с 28 июня допускается посещение без предъявления QR-кода организаций общественного питания гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код.

Кроме того, посещать без QR-кодов можно кафе и рестораны, расположенные в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения гражданами, проживающими в этих объектах размещения, при условии, что в них не будут пускать не постояльцев.

Также QR-код не нужен при посещении столовых, кафе и ресторанов, расположенных в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками или обучающимися.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что дети смогут посетить столичные кафе и рестораны по ПЦР-тесту.