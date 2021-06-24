Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы в четверг.

"Установить, что с 24 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г. (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода", — говорится в указе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии антител к коронавирусу, что должно быть подтверждено QR-кодом, или отрицательного теста ПЦР.

Накануне представители ресторанного сегмента Москвы обратились к столичным властям с просьбой отложить введение новой системы посещения заведений общепита, а также вывести летние веранды из "бесковидной зоны".