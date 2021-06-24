"Ранним утром воздушное судно авиакомпании AZUR air с 121 пассажиром на борту отправилось из аэропорта Хабаровск в Анталью с промежуточной посадкой в Ростове-на-Дону", — говорится в сообщении.

Самолет вылетел в 6:50 по местному времени. Ожидается, что время стыковки в Ростове-на-Дону будет не более двух часов. Оттуда до Антальи около двух с половиной часов полета.

Отмечается, что в дальнейшем рейсы из Хабаровска в Турцию будут прямыми. Авиакомпания намерена их осуществлять еженедельно, по четвергам, на лайнере Boeing 767-300.

Кроме того, с 6 июля прямые рейсы в Анталью из Хабаровска будет выполнять и авиакомпания Nordwind. Запланированы рейсы один раз в две недели, по вторникам, на самолете Boeing 777-200.

Как сообщалось, регулярное авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня. Вылеты туда разрешены из 32 городов России, в том числе и из Хабаровска. Город был включен в этот список с 8 февраля 2021 года.