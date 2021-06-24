Для выставки "Раритеты Большой дворцовой библиотеки. Книги" отобрано 170 томов, отражающих состав книжного собрания. В витринах представлены уникальные рукописные и старопечатные книги, среди которых иллюминированные Часословы и Часовники XV-XVI веков, изданная в 1594 году "Космография" Себастьяна Мюнстера — описание стран и континентов, иллюстрированное в соответствии с географическими представлениями и открытиями XVI века.

"Среди печатных книг XIX века — книжный полиграфический шедевр, названный "русским чудом", — "История и памятники Византийской Эмали. Собрание Звенигородскаго" Кондакова, напечатанный в типографии Экспедиции заготовления государственных бумаг в 1892 году. Этот фолиант принадлежал великому князю Михаилу Александровичу", — говорится в сообщении.

В Кабинете Росси экспонируются 135 книг из библиотеки Павловского дворца, подаренных в 1942 году бароном Эберхардом фон Кюнсбергом, руководившим вывозом книжных собраний и архивов с территории СССР в нацистскую Германию, бывшему германскому послу в СССР Вернеру фон дер Шуленбургу. В Павловск книги возвращены его внучатыми племянниками Фридрихом-Ашацом и Штефаном фон дер Шуленбургами в 2013 году.

Среди них одно из первых полных собраний сочинений Готхольда Лессинга 1771 года издания, письма Оноре Габриэля Мирабо, опубликованные в 1798 году в Париже, "Воспоминания о частной жизни Марии-Антуанетты, королевы Франции и Наварры, а также рассказы и исторические анекдоты о регентстве Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI" Жанны-Луизы Кампан, вышедшие в свет в 1823 году.

На выставке в отдельной витрине экспонируются Мемуары герцога де Гиза (1668) и Мемуары мадам де Сталь (1756), переданные в конце 1920-х годов в "Антиквариат" и возвращенные в 2020 году в музей.

В 1784 году в Павловск поступила значительная партия книг из Петербурга. В 1799 году император Павел I подарил всю библиотеку своей супруге, и с тех пор собрание книг в Павловске считалось личной библиотекой Марии Федоровны. Среди ее библиотекарей были библиограф и филолог Фридрих Аделунг (1768-1843), ученый-экономист Генрих Шторх (1766-1835), вельможа "века Екатерины" и долгое время личный секретарь императрицы барон Людвиг-Генрих Николаи (1738-1820).