Рейсы в Анталью будут выполняться один раз в две недели по воскресеньям на воздушных судах Boeing 767-300.

По данным аэропорта, в настоящее время возможность выполнения чартерных рейсов из Владивостока в Турцию также рассматривают авиакомпании Nordwind и Royal Flight.

"Расписание полетов не является окончательным, в нем возможны изменения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, регулярное авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня. Вылеты туда разрешены из 32 городов России, в том числе из Владивостока.