Как сообщила "Интерфаксу" представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий, 21 июня лётный директор авиакомпании через посредника — ведущего пилота-инструктора получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 млн рублей за оказание содействия в его трудоустройстве.

"После получения денежных средств он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ", — сказала Врадий. Она не уточнила имен подозреваемых и наименования компании.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о менеджере авиакомпании S7 Мансуре Бадракове, который вымогал деньги у кандидатов на обучение с последующим назначением на должность пилота Airbus А320neo.

Врадий отметила, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело — "они подозреваются в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере и посредничестве в коммерческом подкупе соответственно".

"В настоящее время лётный директор авиакомпании задержан, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сказала Врадий, добавив, что дело возбуждено по материалам управления "Т" ФСБ.

В пресс-службе S7 подтвердили, что "правоохранительными органами задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе". "Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", — сказала представитель перевозчика "Интерфаксу".

S7 — российская авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.