«Мы находимся в затруднительном положении и вынуждены объявить, что проблемы, которые побудили нашу компанию Mouzenidis Travel Greece временно приостановить выполнение своих обязательств, еще не решены. Исходя из этого объявленную приостановку вынуждены продлить на период с 27 июня до 31 июля», — говорится в сообщении на сайте холдинга Mouzenidis Group, в который входит компания.

В нем отмечается, что компания делает все возможное для скорейшей нормализации работы, однако точные сроки возобновления работы пока невозможно определить.

На прошлой неделе Mouzenidis Travel Greece объявила, что приостанавливает прием туристов в Греции с 18 по 26 июня из-за реорганизации, связанной с оценкой имущества, передачей наследства и сменой руководства. Своим партнерам-турагентам в России компания разослала письмо, в котором объяснила приостановку деятельности «продолжительными ограничительными действиями на восточноевропейском рынке на протяжении более одного года и операционными и техническими возможностями». В нем туроператор предложил перенос туров, забронированных на даты с 18 по 26 июня, на период с 1 сентября 2021 года или на летний сезон 2022 года.

Кроме того, в соцсетях Mouzenidis Travel Greece объявила о начале процесса консолидации бизнеса, поскольку доходы компании с начала пандемии коронавируса упали на 95%. Там сообщили, что для выполнения всех обязательств бизнес в ближайшее время обратиться ко всем кредиторам с графиком погашения долгов.

«С момента распространения пандемии COVID-19 в марте 2020 года и до начала летнего сезона 2021 года наша компания изо всех сил пыталась вернуться к нормальной работе, поскольку оборот компании упал на 95%. Поскольку мы принимающая компания, а пандемия парализовала нашу активность из-за закрытия стран и крупных рынков, то мы почти лишились финансовой поддержки. Наших доходов не хватает для покрытия базовых операционных потребностей бизнеса», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, поддержка, оказанная правительством Греции, не позволила полностью восстановить бизнес.

«Для того чтобы мы могли продолжать борьбу и сосредоточиться на восстановлении бизнеса, нам придется прекратить работу и начать процесс консолидации бизнеса. На это решение повлияло то, что в летнем сезоне 2021 на ключевых для Греции рынках, в том числе и в России, продолжают действовать ограничительные меры и запрет на выполнение коммерческих рейсов в Грецию», — говорится в сообщении Mouzenidis Travel Greece.

В компании добавили, что в обычном режиме работают все зарубежные компании холдинга Mouzenidis Group, в том числе под брендом «Музенидис Трэвел» в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Между тем, греческие СМИ в среду сообщили, что холдинг Mouzenidis Group в прошлую пятницу подал в суд первой инстанции в Салониках ходатайство о приостановке деятельности. Отмечается, что задолженность компании с 2019 года составляет около 70 млн евро. В основном это долги перед отельерами.

По мнению участников туристического рынка Греции, это событие может негативно отразиться на деятельности других компаний, входящих в холдинг: в частности, авиакомпании Ellinair и ее гостиничного подразделения.

Как сообщают источники греческих СМИ, проблемы в Mouzenidis Group будут в ближайшее время обсуждаться на собрании Греческой конфедерация туризма (SETE). Предполагается, что компания может быть закрыта и вновь открыта с привлечением средств из-за рубежа (России), а также от инвесторов в области туризма и отельеров Крита.

Mouzenidis Group – один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. В него входит сеть отелей (1400), авиакомпания, девелоперская компания, торговый центр, детский лагерь и другие бизнесы. По данным греческих изданий, холдинг лидировал в Греции по числу обслуженных российских туристов.

Как сообщалось, 27 марта 2021 года основатель и президент холдинга Group Борис Музенидис умер в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса.

Национальный офис по туризму Греции рассчитывал, что авиасообщение с Россией будет возобновлено в полном объеме в 20-х числах июня. Но российский оперштаб по борьбе с завозом коронавируса не отменил ограничения на полеты на своем последнем заседании 18 июня. Число разрешенных регулярных рейсов выросло с 8 до двух десятков, но этого все равно недостаточно для отправки массового потока туристов.