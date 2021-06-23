"Организаторами экскурсий не приняты меры по обеспечению использования СИЗ (средств индивидуальной защиты — масок и перчаток — ИФ) пассажирами, а также персоналом. Отмечены скопления и несоблюдение социального дистанцирования при входе на судно и непосредственно борту теплоходов", — сказал Кацуба журналистам.

Представитель ОАТИ отметил, что российский Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за такого рода проступки. Она будет равна штрафу размером до 300 тыс. руб.

Если же установят факт причинения вреда здоровью человека, сумма вырастет до 1 млн руб. Кроме того, деятельность компании-организатора могут приостановить.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость к середине месяца достигла пиковых значений за все время пандемии. В связи с этим в городе усилили рейды по проверке соблюдению covid-требований и ввели ряд ограничений.