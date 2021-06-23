"Пандемия никак не желает покидать нашу жизнь, новые антикоронавирусные меры принимаются каждый день. Поэтому мы приняли сложное, но единственно верное решение — мы переносим #REDFEST 2021. Пока на неопределенный срок",- говорится в сообщении.

Отмечается, что купленные билеты будут действительны в дальнейшем.

Как сообщалось, по данным властей региона, за последние 11 дней число новых заражений коронавирусом увеличилось с 94 до 143 в сутки. Рост числа заражений отмечается во всех территориях края. Основная доля приходится на Пермь.

По последним данным, всего с начала эпидемии в регионе подтверждено около 60 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,6 тыс. человек скончались и свыше 54 тыс. пациентов выздоровели.

Регион получил 331,8 тыс. комплектов антиковидной вакцины, полностью иммунизированы почти 232,8 тыс. жителей. Население региона на начало 2021 года насчитывало около 2,58 млн человек.