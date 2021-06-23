По ее словам, микрорайон засыпан землей на 3-5 метров. На месте работают военные и сотрудники МЧС.
"Главное — разобраться с устьем реки. Сейчас в горах идет дождь. Здесь реки никогда не было, это новое русло сформировалось. Нам сейчас важно понять, что делать с этой водой", — отметила сити-менеджер.
Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 54 человека получили травмы, без вести пропала женщина.