"Допускается в гостиницах и иных местах для временного проживания размещение вновь поступающих граждан при условии наличия сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста", — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступит в силу с 15 июля 2021 года.

Как сообщалось, ранее во Владимирской области ужесточили действующие ограничения по коронавирусу. Так, с 21 июня в регионе запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. А на мероприятия на открытом воздухе разрешается допускать только тех, у кого окажется сертификат о прививке от COVID-19 или справка об отрицательном тесте ПЦР.

Посещение музеев и выставок разрешено организованными экскурсионными группами до 30 человек, если они прибыли на одном автотранспортном средстве (или если они вместе обучаются), а также в составе сборной группы численностью не более 10 человек.

Физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей разрешено проводить при условии заполнения не более 50% зрительских мест.