"Ограничительные мероприятия по коронавирусу продлены в связи с тем, что на территории Орловской области значения показателей заболеваемости новой коронавирусной инфекцией превышают среднероссийские", — отмечается в сообщении.

Так, ежедневный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в регионе достиг 5007,2 случаев, среднероссийский — 3646,3.

Отмечается, что больше месяца в регионе ежедневно выявляли менее 50 случаев COVID-19. Теперь этот показатель превышает 60 случаев в сутки.

Действующие в Орловской области ограничительные меры требуют соблюдения масочного режима и норм социального дистанцирования, использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличия в достаточном количестве антисептиков, усиления дезинфекционного режима, соблюдения мер безопасности при проведении массовых мероприятий.