"Приостановить с 24 июня 2021 года допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницы при отсутствии: отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня начала предоставления гостиничных услуг; сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); подтверждения о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). При этом со дня выздоровления должно пройти не более 6 (шести) календарных месяцев до дня размещения", — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что ограничения действуют в случае заселения в гостиницы на период от трех суток и более.