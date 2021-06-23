"Приостановить с 24 июня 2021 года: 1) оказание гражданам услуг общественного питания в фудкортах, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками; 2) оказание гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе. (...) Приостановить с 28 июня 2021 года: 1) оказание услуг общественного питания, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками", — говорится в документе.