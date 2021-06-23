"Приостановить с 24 июня 2021 года: 1) оказание гражданам услуг общественного питания в фудкортах, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками; 2) оказание гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе. (...) Приостановить с 28 июня 2021 года: 1) оказание услуг общественного питания, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками", — говорится в документе.
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В Подмосковье фудкорты и летние веранды закрывают с 24 июня, весь общепит закроется 28 июня
КРАСНОГОРСК. 23 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС — Ограничение на посещение фудкоротов и летних веранд вводятся в Подмосковье с 24 июня, все предприятия общественного питания нельзя будет посещать с 28 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.