В течение двух недель будет ограничен прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и в других коллективных средствах размещения. Исключения сделаны для для организованных туристических групп, а также для тех, кто будет находиться в служебных командировках и поездках. При этом обязательным станет наличие у прибывающих отрицательного теста на коронавирус.

Санатории республики смогут принимать тех, кому необходимо санаторно-курортное лечение по путевкам, в том числе и туристов, прилетающих в республику по чартерным программам туроператоров. Но услуги будут оказываться только при получении сведений, подтверждающих отсутствие у клиентов коронавирусной инфекции, а также контактов с заболевшими в течение последних 14 дней.

"Гостевые дома смогут принимать гостей, купивших путевки до 23 июня и имеющих отрицательные тесты на COVID-19" , — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Бурятии из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и ростом числа заболевших введут режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля.

В республике уже на протяжении пяти недель продолжается значительный рост заболеваемости. Недельный темп прироста сохраняется стабильно высоким и за прошедшую неделю достиг 62%. Рост заболеваемости регистрируется по всем возрастным группам, в том числе среди детей до 18 лет — в 6,8 раз, лиц от 18 до 64 лет — в 7,4 раза, лиц старше 65 лет — в 4,5 раза.