Продолжение действующего с 2018 года эксперимента по взиманию курортного сбора с туристов, действующего сейчас в трех регионах, обсуждалась в среду на онлайн-совещании, организованном комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы. В нем приняли участие министры туризма заинтересованных регионов, Ростуризма и Минэкономразвития, депутаты Госдумы.

Как напомнил глава комитета Борис Пайкин, открывая встречу, эксперимент по курортному сбору заканчивается 31 декабря 2022 года. «На самом деле времени осталось не так много. Поэтому хочется сегодня и обсудить его итоги, и понять, насколько этот эксперимент положительно действует, и нужно ли его продолжать, причем с расширением регионов. В принципе у нас сегодня подготовлены законодательные инициативы, которые мы готовы внести для того, чтобы этот эксперимент продолжил свою работу», — сказал он.

В 2017 году был принят закон, в соответствии с которым в качестве эксперимента курортный сбор может взиматься в 2018-2022 годах в Краснодарском крае, на Ставрополье, Алтае и в Крыму. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов – обустройство городов, очистку пляжей и другие нужды. Ставку сбора определяет сам регион, но она не может превышать 100 рублей на человека в сутки. Сбор взимается с каждого туриста при заселении в объекты размещения.

«К нам регулярно поступают обращения регионов о возможности вступления в эксперимент. Учитывая текущую ситуацию по санэпидобстановке, Ростуризм пока не поддерживает идею расширения эксперимента и его продления. Мы считаем, что необходимо дождаться итогов и оценить результаты эксперимента, и либо расширять его на всю страну, либо отказаться», — сказала начальник правового управления Ростуризма Наталья Смирнова.

Пайкин в ответ подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация, скорее всего, улучшится в ближайшие полгода, а эксперимент по курортному сбору завершается только через полтора года, в 2022 году.

Смирнова напомнила, что Минфин подготовил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, где предлагает заменить курортный сбор региональным гостиничным сбором.

«Администрированием в этом случае будут заниматься не местные органы власти, а налоговые инспекции. Нам представляется, что в целом это более системный подход. Но целесообразность замены курортного сбора гостевым, включенным в Налоговый кодекс, целесообразно рассматривать после завершения эксперимента и комплексной оценки результатов», — добавила начальник правового управления Ростуризма.

По словам замглавы ведомства Елены Лысенковой, при анализе результатов эксперимента, необходимо смотреть не только на собираемость средств, но и на прозрачность их использования.

«Второй момент, который поднимается постоянно предприятиями крупными, средними и мелкими – это стоимость самого сбора. Он стоит дороже, чем тот объем денег, который получает субъект», — добавила она.

Исполняющий обязанности министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Кирилл Реут сообщил, что с 2018 по 2020 годы край собрал около миллиарда рублей и направил их на благоустройство курортов. Руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых сообщил, что за период действия эксперимента собрано 100 млн рублей, сбор взимается только на курорте Белокуриха. У этих двух регионов администрирование сбора не вызвало проблем.

Краснодарский край, по словам врио министра туризма Марии Золотухиной, собрал за период действия эксперимента почти 400 млн рублей, они направлены на объекты благоустройства. Она подчеркнула, что представители туротрасли региона считают систему сбора неудобной и выступают за его перевод в местный налог.

Замминистра туризма Крыма Юлия Мартыненко напомнила, что регион сразу отказался от взимания сбора и пока, по ее словам, не планирует его вводить.

Директор департамента стратегического и инвестиционного развития СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский сообщил, что ведомство видит положительную динамику от эксперимента, особенно в Ставропольском крае, где планка сбора установлена в 50 рублей. «Мы считаем, что эксперимент эффективен: те целевые направления денежных средств, которые на поддержание курортной инфраструктуры направляются, наглядно видны и жителям, и гостям. Там даже установлены таблички, что данный парк или лестница реконструированы за счет средств от сбора», — сказал он.

По словам Храновского, эксперимент проводился с идеологией, чтобы при подведении итогов либо наделить законодательной инициативой о введении сбора все регионы РФ, либо в заявительном порядке рассматривать их предложения. В прошлом году с такими просьбами обращались Санкт-Петербург и Иркутская область. Он напомнил, что у регионов, за исключением богатых, нет денег, чтобы поддерживать туристскую инфраструктуру.

Пайкин добавил, что, по его данным, более 10 регионов России хотят ввести у себя курортный сбор, так как понимают, что эти средства могут пойти на усовершенствование и благополучие их регионов. «Если регионы поддерживают введение сбора – значит, надо идти им навстречу», — сказал он.

Лысенкова подчеркнула, что Ростуризм не против организовать финансирование местных бюджетов для поддержки курортной инфраструктуры. Но предлагает проработать экономику этого механизма и снять историю наличного сбора денег с туристов, который ведет к постоянным конфликтам на ресепшн отелей.

«Если говорить о введении местного налога, который будет оставаться в бюджете и может собираться в фонд туристической инфраструктуры – это не отказ от механизма локации денег на местном уровне, это его активизация. Этот опыт есть и в Краснодарском крае, и в Ставропольском крае, где крупные объекты платят сбор самостоятельно, из своих доходов», — сказала она.

Министр туризма Калининградской области Андрей Ермак сообщил, что курортный сбор в регионе планируют ввести с 1 января 2022 года. За введение сбора выступили также представители Кемеровской области и Карелии.