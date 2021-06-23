Первый после перерыва рейс из Нижнего Новгорода утром 23 июня выполнила авиакомпания AZUR Air, в Анталью отправился 261 пассажир. Следующий рейс авиакомпании намечен на 25 июня.

Также 25 июня в Анталью запланированы рейсы авиакомпаний Red Wings и Pegas Fly.

Авиасообщение между Россией и Турцией было остановлено 15 апреля российскими властями из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости коронавирусом в Турции. С середины апреля на направлении остались только четыре рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. 22 июня авиасообщение возобновляется в полном объеме, включая чартерные рейсы. До приостановки рейсов Стамбул был одним из самых популярных у российских путешественников пунктом пересадки для полетов во многие города Европы, Америки и Африки и Азии.

АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов". "Стригино" является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Аэропорт Нижнего Новгорода за 2020 год обслужил более 588,6 тыс. пассажиров (снижение почти на 48% по сравнению с показателем 2019 года), 95% пассажиропотока пришлось на внутренние воздушные линии.