"На 22 июня заболеваемость инфекционными болезнями (в Крыму — ИФ) не превышает средних многолетних показателей. За прошедшие сутки показатель заболеваемости COVID-19 составил 11 случаев на 100 тысяч населения. Это меньше, чем показатель по РФ, но мы видим нарастание темпов, они сейчас выше, чем по Российской Федерации", — сказала Голикова на совещании президента с членами правительства.

Она в частности добавила, что "до ситуации с наводнением в Ялте регистрировался больший рост новых случаев коронавирусной инфекции, но эта ситуация уже была на контроле".

Голикова отметила также, что "для недопущения осложнения эпидситуации, с учетом существующих рисков распространения острых кишечных инфекций, определены контингенты, подлежащие иммунизации против гепатита А, дизентерии — это 19 тыс. человек".

Вице-премьер рассказала и о мерах, принимаемых для соблюдения качества питьевой воды, и сообщила, что в Крыму введен режим повышенного хлорирования при выдаче воды населению.

"Мы надеемся, что нам не придется принимать мер по сокращению турпотока в Крым", — сказала Голикова.