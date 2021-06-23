"На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ", — сказал сотрудник пресс-службы.

Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.

Кроме того, будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала и озера Щучье. Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

"Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время в расширенном пресс-релизе. В четверг будет опубликован Указ Главы Бурятии, в котором будут прописаны все пункты ограничительных мероприятий", -добавили в пресс-службе.