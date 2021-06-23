"В ближайшие дни будут проведены работы по спецобработке всех водоканалов и систем подачи воды, чтобы к выходным дням запустить воду по штатной схеме. До конца недели все работы будут завершены", — сказали в пресс-службе.

Как доложил замминистра чрезвычайного ведомства Виктор Яцуценко, в Крыму приняты все меры для устранения последствий стихийного бедствия.

"В настоящее время ведутся работы по дезинфекции и оказанию помощи населению. Организован подвоз воды", — подчеркнули в министерстве.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 54 человека получили травмы, без вести пропала женщина.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения главам Минобороны и МЧС Сергею Шойгу и Евгению Зиничеву, а также вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать содействие Крыму в ликвидации последствий наводнения.