В ходе совещания с членами правительства Путин поинтересовался у Голиковой, есть ли у российских чиновников понимание, как будут лечить отдыхающих россиян в заграничных клиниках, если они заразятся коронавирусом на отдыхе, заметив, что никаких обязательств перед Россией иностранные государства в вопросе лечения ее граждан не несут.

В свою очередь, Голикова подтвердила, что "прямых обязательств нет, но каждая страна информирует о том, какие предъявляются требования, и какие меры ими предпринимаются в случае, если человек на территории этого государства заболел, и что он при себе должен иметь".

"В первую очередь, речь идет о соответствующем страховом обеспечении, и мы тоже на это вместе с Ростуризмом обращали самое серьезное внимание", — добавила она.

Выслушав доклад, глава государства уточнил: "По сути, в случае поездки за границу — это личный риск и личная ответственность каждого человека?"

Голикова ответила утвердительно.