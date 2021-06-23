«Мы, как один из основных курортных регионов понимаем важность курортного сбора – это возможность формирования собственного фонда целевых денежных средств, которые мы собираем и можем тратить именно на курортную инфраструктуру. За период эксперимента в Краснодарском крае было собрано практически 396 млн рублей, это достаточно большое денежные средства, которые были реализованы как на объекты благоустройства, так и на объекты создания комфортной среды для жителей и гостей наших курортов», — сказала она на совещании, организованном комитетом Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Золотухина отметила, что Краснодарский край полностью поддерживает идею курортного сбора.

«Но сегодня мы находимся в той точке, когда за год до окончания эксперимента нам нужно принять первое решение: будет ли это дальше эксперимент, трансформируется ли курортный сбор в формат другого платежа или отказаться от идеи сбора в целом», — подчеркнула она.

По ее словам, министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и профессиональное сообщество считают более рациональным трансформацию курортного сбора в местный налог. «Но, вместе с тем, необходимо предусмотреть целевое расходование этих денежных средств, сохранить целевое расходование, которое есть сегодня, и, возможно, предусмотреть дополнительные способы и механизмы», — пояснила Золотухина.

Кроме того, она добавила, что нормативное регулирование, которое определяет способы и возможности функционирования регионального государственного надзора, следует доработать. «Это очень важно, потому что нами, в частности осуществляется региональный контроль за счет переданных муниципальному образованию полномочий. А если мы забираем полностью региональный надзор на уровне субъекта, то утрачиваем те единицы на территориях, которые есть. Нам очень важно, чтобы те территории, на которых собирается и расходуется курортный сбор, были максимально вовлечены в этот процесс, чувствовали собственную принадлежность», — сказала Золотухина.

Она также сообщила, что в субъекте наибольшее количество операторов курортного сбора (2800 в сезон), которые администрируют вручную. «Этот не тот механизм, который мог бы обеспечить максимальный охват и позволить максимально рационально использовать рабочие ресурсы. Тем более, что мы видим тенденцию к увеличению числа операторов за счет физлиц, которые сдают нежилые посещения внаймы. В Краснодарском крае это приведет к тому, что операторов будет до 10 тыс. Администрировать каждый платеж в ручном режиме, когда у нас гостей до 17 млн в год затруднительно», — пояснила Золотухина.

В 2017 году был принят закон, в соответствии с которым в качестве эксперимента курортный сбор может взиматься в 2018-2022 годах в Краснодарском крае, на Ставрополье, и на Алтае. В Крыму отложили участие в эксперименте. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов.

Курортный сбор действует в Краснодарском крае с 16 июля 2018 года в размере 10 рублей в сутки. Он взимается с каждого туриста, достигшего 18 лет, при заселении в объекты размещения.