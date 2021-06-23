"Мы хотим обеспечить им безопасное прибытие в Италию, чтобы помочь нашим отелям и ресторанам прийти в норму после полутора лет трудностей", — цитирует АР Драги.

Ранее Евросоюз рекомендовал странам начать отмену ограничений по борьбе с коронавирусом COVID-19 для туристов из США.

В данном вопросе ЕС может лишь рекомендовать странам-членам принять те или иные меры. Поэтому финальное решение о том, начинать ли пускать на свою территорию туристов из США, каждая страна будет принимать самостоятельно. Кроме того, каждый член ЕС сам определяет условия въезда на свою территорию в период пандемии.

Помимо США, постпреды ЕС рекомендовали открыть доступ для туристов из Северной Македонии, Албании, Сербии, Ливана и Тайваня.

Всего за время пандемии в Италии зафиксировано более 4,2 млн случаев коронавируса, более 127, 3 тыс. лиц, инфицированных вирусом, скончались.