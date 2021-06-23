"На территории поселка Пронь Кимовского района планируют создать кластер промышленного туризма и экотуризма со всей инфраструктурой. Кроме парка, здесь будет разбит фруктовый сад и создана публичная зона рыбалки. Также планируется построить кемпинг, гостиничный комплекс, ресторан, оборудовать спортивную и детскую площадки", — говорится в сообщении.

В будущем здесь также появится ипотечный коттеджный поселок для сотрудников ООО "Тульский винокуренный завод 1911", который и станет инвестором проекта.

Обсуждая проект с инвестором губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимо продумать концепцию развития территории таким образом, чтобы здесь было чем заняться всем — и мамам с детьми, и семейным парам, и молодежи.

Губернатор также поручил министру сельского хозяйства Алексею Степину проработать вопрос включения проекта благоустройства в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" и другие федеральные и региональные программы, говорится в сообщении.

В Кимовском районе располагается природный музей-заповедник "Куликово поле". Неподалеку в Узловском районе находится природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" (Кондуки).