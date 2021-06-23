«За все время эксперимента мы собрали около миллиарда рублей. В 2018 году цифра по курортному сбору была 185,43 млн., в 2019 году – 292,5 млн, в 2020 году – 159,8 млн рублей. Плановый показатель на 2021 год у нас стоит 282,7 млн рублей», — сказал он на рабочем совещании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Реут отметил, что за все это время было благоустроено более полутора десятков объектов курортной инфраструктуры и различных мероприятий.

«Сбор очень хорошо сказывается, когда приезжают туристы и видят результат: благоустроен парк Курортный, прилегающий к комплексу верхних минеральных ванн в городе-курорте Ессентуки, парк-цветник в Пятигорске, нижняя каскадная лестница в Кисловодске и другие объекты», — пояснил он.

По словам Реута, до конца 2022 года будет реализовано еще более 55 комплексных мероприятий по развитию курортной инфраструктуры за счет курортного сбора.

«Мы считаем, что эксперимент нужно переводить в полноценный закон», — подчеркнул исполняющий обязанности министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья.

Он также добавил, что туристы адекватно восприняли введение курортного сбора, «потому что они видят результат, когда приезжают во второй раз».

В 2017 году был принят закон, в соответствии с которым в качестве эксперимента курортный сбор может взиматься в 2018-2022 годах в Краснодарском крае, на Ставрополье и на Алтае. В Крыму отложили участие в эксперименте. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов.

Размер курортного сбора составляет 50 рублей за сутки пребывания на территории Ставропольского края (не считая дня заезда).

В 2020 году Ставрополье посетили более 570 тыс. человек. В 2019 году регион посетили 1,6 млн человек, что на 12,7% больше показателя 2018 года.