«Те, кто работает давно в рынке – все понимают, что курортный сбор это в любом случае благо, какие бы проблемы, технического характера или медийного, там не возникали. Мы бы хотели ввести курортный сбор с 1 января 2022 года. Для этого мы сейчас всю нормативную документацию готовим. Мы рассмотрели проект закона в нашем парламенте и готовы выходить с инициативой. Считаем, что для нашего региона это необходимо», — сказал Ермак.

Он отметил, что предварительно прошли консультации и фокус-группы с региональными туроператорами и отельерами. «Все они однозначно позитивно относятся к этому нововведению», — подчеркнул министр.

Ермак выразил уверенность, что финансовая нагрузка после введения курортного сбора для туристов будет незаметной. «У нас в регионе средний чек на одного туриста составляет примерно 6,8 тысяч рублей в день. Если мы поставим даже максимальную сумму (курортного сбора – ИФ) в 100 рублей – не думаю, что это сильно заметит турист», — пояснил он.

«Курортный сбор, конечно, вводить нужно. Это дополнительный источник дохода для региона. Более того, будет возможность показать жителям Калининградской области, насколько важна вообще индустрия туризма для них. Потому что та инфраструктура, которая создается на деньги от курортного сбора – ею жители региона пользуются даже в большей степени, чем туристы», — заключил министр.

Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. В качестве эксперимента курортный сбор может взиматься в 2018-2022 годах в Краснодарском крае, на Ставрополье, и на Алтае. В Крыму отложили участие в эксперименте. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов.