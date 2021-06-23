"Во второй половине дня и до конца суток 23 июня, в течение суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, град, шквал 15-20 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят не парковать автомобили под деревьями, держаться подальше от ветхих строений, не гулять у моря в шторм, отложить турпоходы.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, травмированы 54 человека. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба.