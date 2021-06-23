Согласно Земельному кодексу РФ, утверждение изменения границ городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя осуществляется по решению Совета Федерации

Как отмечается в сопроводительных материалах к данному вопросу, законом Санкт-Петербурга от 2005 года о генеральном плане города предусматривается расширение его территории за счёт намыва территорий в акватории Финского залива, находящейся в федеральной собственности.

Для рассмотрения вопроса об утверждении изменения границы города в Совет Федерации было направлено обращение Законодательного собрания и губернатора Санкт-Петербурга. Необходимость изменения границы вызвана созданием трёх искусственных земельных участков в акватории Финского залива общей площадью 1 353 509 кв. метров.

Речь идет о таких территориях, как Южная дорога, участок 21 (Невская губа Финского залива (Балтийское море) в районе западной части Крестовского острова), юго-западная часть акватории Невской губы Финского залива Балтийского моря, юго-западная часть Невской губы Финского залива Балтийского моря восточнее Дамбы 1 Комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга от наводнений.

Указанные земельные участки отнесены к категории Земли населенных пунктов и предназначены для размещения объектов внешнего водного транспорта и внутригородского транспорта (пассажирского и грузового), интегрированных в инфраструктуру города федерального значения Санкт-Петербурга, говорится в материалах.

Изменение границы Санкт-Петербурга не повлечёт за собой изменение границ Ленинградской области.