Новую купюру можно будет получить в отделениях банков и в банкоматах в ближайшие дни и недели, сообщается в пресс-релизе Банка Англии.

Последним днем обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября 2022 года. После этого они перестанут быть законным платежным средством, отмечается в сообщении.

Таким образом, будет завершен переход от бумажных купюр к полимерным, который начался в 2016 году и обусловлен в первую очередь вопросами безопасности. Ранее уже были заменены на новые банкноты в 5, 10 и 20 фунтов.

Полимерные деньги сложнее подделать, разорвать или повредить другим способом. Кроме того, они хорошо отталкивают грязь и воду. В результате купюры, напечатанные на полимерном материале, смогут прослужить в 2,5 раза дольше нынешних.

Тьюринг известен как создатель метода, позволившего дешифровать сообщения немецкой шифровальной машины "Энигма" (Enigma) во время Второй мировой войны. Его более поздние разработки использовались при создании первых персональных компьютеров. В честь ученого названа премия Тьюринга, самая престижная награда в сфере информатики.