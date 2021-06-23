"В срок до 23 июня 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 23 августа 2021 года — вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", — говорится в публикуемом в среду постановлении главного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной.

Обязательной вакцинации, согласно документу, подлежат работники образовательных организаций, организаций общественного питания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, организаций туристской индустрии, транспортных организаций, организаций в сфере бытового обслуживания.

В постановлении отмечается, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Краснодарском крае оценивается как неблагополучная.

В июне 2021 увеличилось количество ежедневно регистрируемых случаев заболеваний COVID-19 с 1,7 до 2,1 на 100 тыс. населения.

По данным Роспотребнадзора на 23 июня заболеваемость за сутки выросла на 23,5% по сравнению с данными на начало июня.

Коэффициент распространения составляет 1,1. При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет (74%). Отмечается рост числа заболевших людей, посещающих общественные места (торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания, парки) и пользующихся общественным транспортом.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что принял решение о проведении в регионе обязательной вакцинации. Такое решение, по его словам, он принял по рекомендации специалистов-эпидемиологов и руководителей ведущих медицинских организаций Кубани.