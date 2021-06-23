"Рейс в Баку из Ростова-на-Дону отменен только на сегодня по решению авиационных властей Азербайджана", — уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что возврат стоимости билетов будет выполнен автоматически для пассажиров, которые приобретали их на официальном сайте авиакомпании. Купившим билет у партнеров "Азимута" необходимо обратиться по месту их приобретения.

Ранее сообщалось, что "Азимут" со второй половины июня начинает полеты в Баку из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году компания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% к уровню 2019 года), став по этому показателю 11-й среди российских авиаперевозчиков.