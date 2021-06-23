«Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в прошлом году туры удалось сократить с 44 до 7 млрд рублей, то есть более чем в 6 раз. Из оставшейся задолженности 5 млрд рублей – это поездки в Турцию. Мы обратились к туроператорам с просьбой закрыть эту задолженность, в первую очередь, чтобы люди, которые больше года ждали отдыха смогли отдохнуть», — сообщила она журналистам.

Глав ведомства также напомнила, что у большого числа туристов поездки перенеслись из-за закрытия Турции этой весной.

«Долг по ним сейчас превышает 40 млрд рублей с глубиной бронирования до конца сентября. Мы рассчитываем, что туроператоры максимально четко и оперативно выполнят все свои текущие обязательства перед туристами. Это наша важнейшая задача. При этом на первом месте должна стоять безопасность людей и соблюдение всех необходимых мер предосторожности», — добавила Догузова.

Она сообщила, что Ростуризм направил ведущим туроператорам письмо, в котором рекомендует в первоочередном порядке отправить в Турцию тех туристов, которые приобрели путевки до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за пандемии.

Документ за подписью замглавы ведомства Елены Лысенковой есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм». В нем Ростуризм напоминает туркомпаниям, что в соответствии с постановлением правительства от 20 июля 2020 г. № 1073 туроператор обязан обеспечить предоставление услуг по равнозначному туристскому продукту не позднее 31 декабря 2021 года или вернуть средства туристам.

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное 15 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, было возобновлено в полном объеме 22 июня.