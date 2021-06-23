"За прошедшую неделю зарегистрировано 1189 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 38,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Средний темп прироста составил 0,37", — сказал Крутиков на брифинге в среду.

По его словам, в июне 45% случаев COVID-19 приходится на курортные города. Наибольший прирост зафиксирован в Ялте.

"В курортных регионах эпидемиологическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение турпотока, за исключением Ялты, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 14%", — отметил представитель Роспотребнадзора.

По данным министра здравоохранения республики Александра Остапенко, в Крыму уже привили от COVID-19 около 279 тыс. человек — 31% от планового показателя. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% жителей региона — порядка 900 тыс. человек. На данный момент республика получила 320 тыс. доз вакцины.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне ограничения ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 46 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется около 200 новых случаев — это максимальный показатель с января этого года.