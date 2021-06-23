Отмечается, что авиаперевозчик по данному маршруту планирует выполнять полеты ежедневно: вылет из Ростова-на-Дону — в 3:25, прибытие в Стамбул — 6:00.

С 3 июля Turkish Airlines также запланировал регулярные рейсы в Анталью, которые будут выполняться три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям. Вылет из Антальи — в 1:45, прибытие в "Платов" — в 4:00. Обратно самолет отправляется в 5:00 и приземляется в 7:30.

Кроме того авиакомпании AZUR Air, Nordwind, Red Wings, Royal Flight запланировали чартерные рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул. AZUR Air во вторник уже выполнила первый чартерный перелет в Анталью.

До конца июня авиакомпании запланировали около 40 рейсов из Ростова-на-Дону в города Турции. В июне будет выполняться до семи рейсов в день.

Авиасообщение между Россией и Турцией было остановлено 15 апреля российскими властями из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости коронавирусом в Турции. С середины апреля на направлении остались только четыре рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. 22 июня авиасообщение возобновлено в полном объеме, включая чартерные рейсы. До приостановки рейсов Стамбул был одним из самых популярных у российских путешественников пунктом пересадки для полетов во многие города Европы, Америки, Африки и Азии.