"В связи со сложившейся ситуацией оперштабом принято решение отменить празднование Дня города в Петрозаводске и аналогичные мероприятия в районных центрах. Исключение делается для торжественных церемоний у памятных мест, которые проводятся на открытом воздухе и при ограниченном количестве участников", — говорится в сообщении.

Запрещаются все массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек.

В пресс-службе отметили, что в республике отмечается рост показателей заболеваемости в возрастной группе 15-17 лет (в шесть раз) и старше 65 лет (на 84%). Также продолжился рост заболеваемости среди детей, посещающих дошкольные учреждения.

Увеличение числа заболевших зафиксировано в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах. Наряду с обычным штаммом коронавируса встречаются "британский" и "южноафриканский" штаммы.