Resorts World — проект малазийской компании Genting Group стоимостью $4,3 млрд — включает отель с 3,5 тыс. номеров, игорное пространство площадью более 10 тыс. кв. метров, конференц-залы площадью около 23 тыс. кв. метров и театр вместимостью 5 тыс. мест.

Это первый новый курортный комплекс, построенный на Лас-Вегас-Стрип более чем за десять лет, пишет The Wall Street Journal.

Казино Лас-Вегаса, которые в прошлом году были вынуждены на время закрыться из-за пандемии, начали постепенно возобновлять работу год назад, в июне 2020 года, с соблюдением ограничительных мер. Сегодня залы казино и ресторанов собирают толпы туристов.

"Нам так повезло, что мы открываемся в это время, — заявил президент Resorts World Las Vegas Скотт Сибелла. — Мы так или иначе собирались открыться. Мы планировали это полтора года назад. Мы объявили дату. Но сейчас ситуация в Лас-Вегасе явно улучшается".

Согласно данным, которые приводит WSJ, в апреле 2021 года порядка 2,6 млн человек посетили Лас-Вегас, или примерно 73% от числа посетителей до пандемии. В апреле 2019 года город посетили 3,5 млн человек.

Genting также управляет казино в Малайзии, Сингапуре, Великобритании и Нью-Йорке. Компании 31 мая пришлось временно закрыть курортный комплекс Resorts World в Малайзии на фоне новой вспышки COVID-19.

Между тем Лас-Вегас все больше открывается для туристов. Посетители развлекательных заведений города, которые сделали прививку против коронавируса, с 1 июня освобождены от соблюдения многочисленных ограничений, введенных в связи с пандемией.