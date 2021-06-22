"К сожалению, отважные люди есть, до лампочки погода (стихия — ИФ). Очень активно осуществляют процедуры омовения, не думаю, что вода сегодня для этого подходящая. Усильте работу на этом направлении", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС во вторник вечером.

"Усилим работу на этом направлении", — пообещал глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.

"Посмотрите. Тем более, тут чего инспектировать. Все видно (купальщики не скрываются — ИФ) — все на лице, как говорится", — добавил Аксенов.

Холерных вибрионов в море у берегов Ялты нет, но вода по-прежнему грязная, купаться в ней нельзя, заявила ранее глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Купание возле Ялты пока запрещено. После ливней и селей в море смыло с улиц грунт, грязь, ветки, акватория окрасилась в буро-зелено-серый цвет.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, травмированы 54 человека. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба.