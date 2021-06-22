"Особенно пострадали два объекта размещения в центре Ялты. Затоплены помещения, отказываются от брони отдыхающие. Конечно, причина еще и в том, что пока недоступно море", — сообщила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в Facebook.

По ее словам, большинство туристов "понимают ситуацию" с запретом купания, но некоторые все равно заходят в море. Пляжи обходят представители правоохранительных органов.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил на заседании штаба по ликвидации ЧС, что один из отелей Ялты остается без централизованного водоснабжения. Если ситуация не нормализуется в течение нескольких дней, собственник приостановит работу.

Ранее в пресс-службе министерства курортов и туризма республики заявляли, что массовых отказов от отдыха в Крыму из-за подтопления нет.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 54 человека получили травмы, без вести пропала женщина.

Купаться в море возле Ялты запрещено до 23 июня. Специалисты Роспотребнадзора проверяют морскую воду на различные кишечные инфекции, в том числе холеру. Вода из крана пока непригодна для питья.