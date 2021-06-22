"Ограничения театральных залов у нас осталось 50%. Единственное, это проблема с залами, в которых больше 500 мест (с учетом сокращения максимальной заполняемости). Видимо, придется возвращать деньги за билеты, но непонятно кому. Люди купили билеты — что на балконе, что в партере, они в правах равны, кому нужно вернуть билеты, по какому признаку? Может они корректируют это", — сказала "Интерфаксу" директор Театра Наций Мария Ревякина, комментируя решение столичных властей о сокращении максимального количества зрителей зрелищных мероприятий.

Она отметила, что решение властей необходимо уточнить для учреждений культуры, разъяснив систему возвращения билетов.

При этом она отметила, что такие ограничения могли бы затронуть масштабные мероприятия, но не театры. "Мы понимаем, что люди болеют, что новый штамм (...) большие мероприятия, такие как футбольные матчи и так далее можно делать онлайн, без наличия большого количества болельщиков", — отметила она.

Говоря о Театре Наций, она отметила, что он закрывает сезон, поэтому переходить на работу в "бесковидном" формате не будет.

Директор Малого театра Тамара Михайлова в разговоре с "Интерфаксом" поддержала решение столичных властей по введению свободных от COVID-19 зон и уменьшение заполняемости залов.

"Я поддерживаю все ограничения, просто из-за того, что было со мной (когда я болела коронавирусом). Что касается театров, мы 50% (заполняемости) прожили целый год, это реально", — сказала Михайлова.

При этом она уточнила, что Малый театр не будет сейчас организовывать "бесковидные" зоны, так как в нем проходят только репетиции, а до конца сезона осталась неделя. При этом Михайлова отметила, что 70% сотрудников театра уже прошли вакцинацию или переболели коронавирусом.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер также поддержал решение властей, отметив, что "сокращение мест — да, но это не всех коснётся, только больших площадок".

"У нас в театре 300 мест всего и в других театрах приблизительно так же. Мало театров, где есть больше 500 мест. Поэтому я только за это и считаю, что это правильное решение", — сказал Варшавер.

При этом он сообщил, что организовывать в театре свободную от коронавируса зону не будут, так как до закрытия сезона осталось меньше месяца.