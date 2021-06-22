"ПЦР-тест для посещения, это ПЦР-тест, который должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС (единая медицинская информационно-аналитическая система — ИФ)", — сказал Лысенко журналистам.

Он пояснил, что это позволяет лабораториям автоматически передавать результаты тестов в систему. Получить соответствующий QR-код при этом можно будет на портале mos.ru.

Как отметил Лысенко, приехавшие из регионов, в том числе из Подмосковья, и сдавшие там ПЦР, не могут посетить общепит.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии антител к коронавирусу или отрицательного теста ПЦР. В столице будет введена новая система посещения заведений общественного питания — все посетители должны предоставить QR-коды о прохождении вакцинации, о перенесении болезни в течение последних шести месяцев или ПЦР-тесты.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость сравнялась с показателями сначала января 2021 года, потом — декабря 2020 года. 18 и 19 июня в городе зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии — более 9 тыс. случаев ежесуточно.