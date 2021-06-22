"Переносим VK Fest. Надеемся на встречу 28 и 29 августа там же — в Парке 300-летия Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Организаторы также отметили, что решение о переносе фестиваля приняли в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

"Если ситуация с коронавирусом останется такой же тяжёлой, то мы будем вынуждены провести VK Fest в 2022 году. При этом все купленные билеты в любом случае будут действительны", — подчеркивается в сообщении.

"VK Fest" — популярный городской open-air в России. В 2019 году его посетили 95 тысяч человек: он представил больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон. А в прошлом году фестиваль прошёл в онлайн-формате и его посмотрели больше 280 млн раз.