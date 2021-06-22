"Отменены массовые мероприятия с очным присутствием жителей. Исключение составляют, в том числе общественные и публичные слушания, общие собрания жителей многоквартирных домов, членов кооперативов, товариществ", — говорится в сообщении.

Без участия зрителей предлагается проводить физкультурные и спортивные мероприятия, а организацию культурных событий на открытых площадках приостановить.

Меры принимаются для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Также руководителям организаций рекомендуется перевести не менее 30% штата на дистанционную работу. Для работников органов исполнительной власти края данный режим установлен с 28 июня по 11 июля 2021 года включительно.

В понедельник Владимиров в своем инстаграме сообщил, что решение об отмене массовых мероприятий принято в связи ухудшением эпидобстановки в регионе.

Как отметил губернатор, даже при воскресном, низком уровне тестирования, менее 4 тыс. тестов, был выявлен 81 заболевший. "Койки реанимационные выросли по занятости в Ставропольском крае в два раза за три дня. Видим, что количество заболевших в ближайшее время перевалит за 100 человек в сутки", — добавил Владимиров.