В том числе 54 рейса выполнят российские перевозчики: запланировали полеты "Аэрофлот", Royal Flight, Smartavia, AZUR air, Pegas Fly, "Ямал", Nordwind, Red Wings, "Победа", S7, "Россия".

Полеты разрешены из 32 аэропортов России в пять городов Турции: Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.

Как сообщалось, РФ со вторника возобновила авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. Такое решение принял правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 на прошлой неделе по итогам визита в Турцию инспекционной группы из РФ. Специалисты проверяли алгоритмы выявления в аэропортах пассажиров с повышенной температурой, возможность сделать тест при подозрении на коронавирус, сообщала глава оперштаба, вице-премьер Татьяна Голикова. Изучалось наличие ПЦР-лабораторий в аэропортах и при отелях, соблюдение масочного режима, организация медпомощи и изоляционных зон.