Тула. 22 июня. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР — Организаторы приняли решение перенести на другие сроки международный театральный фестиваль "Толстой" из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"В настоящий момент из-за роста заболеваемости COVID-19 по всей стране отменяются концерты и фестивали. Мы до последнего момента надеялись, что пятый, юбилейный театральный фестиваль "Толстой" состоится, как это было запланировано, с 24 по 27 июня 2021 года. Однако в связи с ухудшением ситуации Роспотребнадзор (письмо от 22 июня) рекомендовал оргкомитету перенести проведение фестиваля на более поздние сроки, когда позволит эпидемиологическая ситуация", — сообщила во вторник пресс-служба музея-усадьбы "Ясная Поляна".

"Мы благодарим всех, кто на протяжении нескольких месяцев делал все возможное для того, чтобы фестиваль состоялся. Мы благодарны театральным коллективам, режиссерам, художникам, композиторам, музыкантам за то, что они откликнулись на приглашение выступить в Ясной Поляне и подготовили свои проекты специально для нас; мы благодарны всей команде фестиваля и, конечно же, мы благодарны зрителям — и надеемся увидеться с вами в ближайшее время", — говорится в сообщении.

При возврате билетов зрителям будет возмещена их полная стоимость. Срок поступления денежных средств на счет — от 3 до 30 рабочих дней.

Первоначально фестиваль "Толстой" планировалось провести в очном формате с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

На территории музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" планировалось организовать четыре сцены и фудкорт. Также мероприятия фестиваля были запланированы в Доме культуры в деревне Ясная Поляна, в Тульском драматическом театре и на площадке кластера "Октава".

Зрителям планировалось показать 20 постановок ведущих театров из десяти регионов страны, в том числе пять премьерных спектаклей и лекции известных специалистов в области культуры. Часть театральных постановок фестиваля анонсировали в Перми, Уфе и Хабаровске.

Организаторы фестиваля — Минкультуры РФ, правительство Тульской области и госкорпорация "Ростех".

В 2020 году театральный фестиваль был отменен из-за пандемии.

Ранее из-за ограничений в проведении массовых мероприятий в Тульской области был отменен музыкальный фестиваль "Дикая мята".